سلوت: أهنئ نوتيجنهام لأنهم الفريق الوحيد الذي هزمنا في 2024

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن فريقه كان يستطيع إنهاء مباراة وست هام يونايتد بتسجيل أكثر من 5 أهداف.

وقال سلوت عبر بي بي سي: "نعم سجلنا الكثير من الأهداف ولكن كان لنا الكثير من الفرص، كانت النتيجة 3-0 وبعد ذلك بوقت قصير كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف".

وأضاف "من ناحية أخرى كان من الجيد أن وست هام لم يسجلوا كل الفرص التي سنحت لهم، كان لهم فرصتين أو ثلاثة، واحدة ارتطمت بالقائم وأخرى بالعارضة، وضد ليستر كنا غير محظوظين لأنهم سجلوا من فرصة واحدة وأننا لم نسجل في الدقائق الأولى".

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ووواصل "الشباك النظيفة هي أحد الأسباب التي تجعلك تفوز كثيرا، وإذا كان عليك في كل مرة تسجيل هدفين أو ثلاثة أو أربعة سيكون الأمور صعبا، في الوقت الحالي يحدث ذلك ولكن هذا ليس دائما في كرة القدم، لأن في بعض ال أحيان تحتاج للفوز فقط من خلال الحفاظ على نظافة شباكك وتسجيل هدف أو هدفين".

وأردف "في النهاية لم نكن في حاجة للشباك النظيفة ولكن هذا دائما يعطي الثقة لخط الدفاع وحارس المرمى".

وأتم تصريحاته "أهنئ نوتينجهام فورست، كانوا الأفضل وهم الفريق الوحيد الذي هزم ليفربول معي في 2024".

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على وست هام يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ12.

وتألق محمد صلاح في المباراة وسجل هدف وصنع هدفين، بينما سجل باقي أهداف ليفربول كل من لويس دياز وكودي جاكبو وأرنولد ديوجو جوتا.

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