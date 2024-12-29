ديلي ميل: خطة مانشستر سيتي لاستغلال أوجاع برشلونة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

تتواصل معاناة برشلونة مع قضية تسجيل لاعبه داني أولمو، الذي صار مهددا بفسخ تعاقده وتحوله إلى لاعب حر في سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن مانشستر سيتي ينوي استغلال هذا الوضع وضم أولمو لتدعيم صفوفه في الشتاء.

ويسعى سيتي لعدة تعاقدات عاجلة تحديدا في خط الوسط لمواجهة أزمة الإصابات، وتراجع الأداء الذي قاده إلى المركز الخامس مؤقتا في الوقت الحالي.

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وتلقى برشلونة في وقت سابق ضربة موجعة برفض المحكمة لقرار قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من موسم 2024-25 لـ الدوري الإسباني.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة استئناف النادي بشأن تسجيل اللاعبين. وهو ما يعني أن أولمو وفيكتور لن يشاركا مع برشلونة بدءا من الأول من يناير 2025.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وافقت على تسجيل الثنائي في النصف الأول من الموسم باستخدام تصريح مؤقت لحين حصول برشلونة على مصادر دخل جديدة قبل يناير وهو ما لم يحدث.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فأن برشلونة قدّم استئنافا جديدا إلى المحكمة الابتدائية والتي سيتم الاستماع إليها في 30 ديسمبر الجاري أي قبل يوم واحد من الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

وفي بيان رحبت فيه بحكم يوم الجمعة، قالت رابطة الدوري الإسباني إن النتيجة تستند إلى "قواعد التوازن المالي المعمول بها في الرابطة والتي تنفذ الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون".

وشددت الرابطة على أهمية "تطبيق القواعد بنفس الطريقة على جميع الأندية وبالتالي تجنب تغيير الشروط المتساوية لقواعد المنافسة بشكل خطير".

ورغم أن برشلونة أعلن عن عقدا قياسيا مع شركة نايكي لكنه لم يكن كافيا لتسجيل اللاعبين.

وانضم أولمو في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو من لايبزج الألماني لبرشلونة وشارك في 15 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

فيما سجل باو فيكتور هدفين خلال 17 ظهور بقميص البلاوجرانا.

وكان برشلونة يعاني من أجل تسجيل لاعبيه في الصيف الماضي أيضا لكنه استفاد من وجود لاعبين مصابين لفترة طويلة من الموسم.

فبعد إصابة الثنائي رونالدو أراوخو وأندرياس كريستنسين لمدة طويلة ثم مارك أندري تير شتيجن فأصبح لبرشلونة الفرصة لقيد لاعبين أخرين.

وتنص قواعد الدوري الإسباني على تخصيص 80% من راتب هذا اللاعب في ميزانية النادي لتسجيل لاعب آخر.

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