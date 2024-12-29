انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(5) ليفربول.. فوز الريدز

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بخماسية

ق 84: جوووووول صلاح يصنع الخامس لجوتا

ق 56: جوووول أرنولد والرابع

ق 47: صلاح يهدر الرابع بغرابة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-صفر

ق 44: جوووووول صلاح والثالث

ق 40: جووووول جاكبو والثاني

ق 38: تسديدة صاروخية من قدوس تصطدم في القائم

ق 37: خروج جو جوميز للإصابة ونزول كوانساه

ق 30: جووووول لويس دياز والأول

ق 7: صلاح يهدر أمام المرمى بغرابة

ق 6: باكيتا يهدر فرصة الأول

انطلاق المباراة

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي
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