انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(5) ليفربول.. فوز الريدز
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بخماسية
ق 84: جوووووول صلاح يصنع الخامس لجوتا
ق 56: جوووول أرنولد والرابع
ق 47: صلاح يهدر الرابع بغرابة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-صفر
ق 44: جوووووول صلاح والثالث
ق 40: جووووول جاكبو والثاني
ق 38: تسديدة صاروخية من قدوس تصطدم في القائم
ق 37: خروج جو جوميز للإصابة ونزول كوانساه
ق 30: جووووول لويس دياز والأول
ق 7: صلاح يهدر أمام المرمى بغرابة
ق 6: باكيتا يهدر فرصة الأول
انطلاق المباراة
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