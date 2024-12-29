انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(5) ليفربول.. فوز الريدز

صلاح يصعب مهمة هالاند.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني

عادل سواريز وحلق في عالمه الخاص.. أرقام صلاح الخرافية بعد سحق وست هام

هدايا صلاح قبل رأس السنة تقود ليفربول لضرب وست هام بخماسية

تاريخي كالعادة.. صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول ويحاول تحطيم رقمه الشخصي