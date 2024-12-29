رومانو: كانافارو المرشح الأول لتدريب دينامو زاجرب

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

وضعت إدارة نادي دينامو زاجرب، الإيطالي فابيو كانافارو كمرشح أول لتدريب الفريق.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن كانافارو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب دينامو زاجرب خلفا لـ نيناد بييليكا.

وأنقذ كانافارو أودينيزي الموسم الماضي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

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وتولى بطل العالم كلاعب في 2006 أودينيزي في 6 مباريات وفاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر مرة واحدة.

وأنهى أودينيزي الموسم الماضي محتلا المركز الـ15 برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ورحل كانافارو بنهاية الموسم السابق عقب نجاحه في تنفيذ ما طلبته إدارة أودينيزي.

وكانت هذه التجربة هي الأولى لكانافارو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إذ درب بينيفينتو فقط في الـ Serie B .

ويحتل دينامو زاجرب حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكرواتي بفارق 7 نقاط عن رييكا المتصدر.

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