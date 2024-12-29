انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (3)-(0) طلائع الجيش.. فوز أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد طلائع الجيش في الجولة 5 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط ودون أي فوز حتى الآن.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 90+4 بطاقة حمراء لحميد ماو بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 82 جووول عبد الرحمن جودة يسجل الثالث برأسية

جوووووووووووووووول ⚽ روقا عمل ثرو من نص الملعب برأسه 😳.. وكاريديولا لا يخطئ المرمى ويسجل الثاني لحرس الحدود في طلائع الجيش pic.twitter.com/CXLOHQKID3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

ق 57: جووول الثااني كارديولا يسجل الثاني للحرس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عمرو طارق يشارك بدلا من خالد سطوحي الذي خرج مصابا

رأسية ولا أروع 🔥 حازم العسكري يفتتح التسجيل لحرس الحدود في شباك الطلائع 💥⚽️ حرس الحدود 1 : 0 طلائع الجيش pic.twitter.com/33dWOxOo3o — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

ق 22: جوووول أوووول.. حازم العسكري يسجل برأسية الهدف الأول لحرس الحدود

بداية اللقاء