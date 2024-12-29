انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (3)-(0) طلائع الجيش.. فوز أول
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد طلائع الجيش في الجولة 5 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً.
ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط.
ويتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط ودون أي فوز حتى الآن.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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ق 90+4 بطاقة حمراء لحميد ماو بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 82 جووول عبد الرحمن جودة يسجل الثالث برأسية
جوووووووووووووووول ⚽
روقا عمل ثرو من نص الملعب برأسه 😳.. وكاريديولا لا يخطئ المرمى ويسجل الثاني لحرس الحدود في طلائع الجيش pic.twitter.com/CXLOHQKID3— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024
ق 57: جووول الثااني كارديولا يسجل الثاني للحرس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: عمرو طارق يشارك بدلا من خالد سطوحي الذي خرج مصابا
رأسية ولا أروع 🔥 حازم العسكري يفتتح التسجيل لحرس الحدود في شباك الطلائع 💥⚽️
حرس الحدود 1 : 0 طلائع الجيش pic.twitter.com/33dWOxOo3o— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024
ق 22: جوووول أوووول.. حازم العسكري يسجل برأسية الهدف الأول لحرس الحدود
بداية اللقاء