مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لا يحق لأحد الاعتراض على التعيينات

شدد مصدر من لجنة الحكام على أن تعيينات الحكام لمباريات المسابقات المصرية حق أصيل للجنة ولا يجوز الاعتراض عليها.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "تعيينات الحكام لمباريات الكرة المصرية حق أصيل للجنة ولا يحق لأحد الاعتراض عليها".

وأوضح "لا يجوز لأي شخص في المنظومة الاعتراض على قرارات وتعيينات لجنة الحكام".

وردا على تقديم الحكام لشكوى لغيابهم عن قيادة المباريات أجاب قائلا: "لم يحدث ولم يتقدم أي حكم بشكوى".

وأصدرت أندية الزمالك والمصري والإسماعيلي من قبل بيانات للاعتراض على القرارات التحكيمية منذ بداية الموسم الجاري.

وتستهل اليوم الأحد مباريات الجولة 7 من الدوري المصري بلقاء حرس الحدود ضد طلائع الجيش.

ويدير وجيه أحمد لجنة لإدارة شؤون التحكيم مؤقتا تضم أيضا هشام صلاح مصطفى، وجهاد جريشة، وعزب حجاج، وفهيم عمر، لحين تعييين خبير أجنبي في رئاسة اللجنة، مع تكليف جيمس حنا لمهمة الإدارة المالية للجنة وإعداد تقرير ن مستحقات الحكام المتأخرة بشكل عاجل.

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com مصير رئيس لجنة الحكام، قائلا: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في انتظار ترشيح بييرلويجي كولينا رئيس إدارة الحكام في فيفا لرئاسة لجنة الحكام المصرية".