انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) إبسويتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إبسويتش في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 23: جوووووووول كاي هافيرتز بعد تسديدة عقب عرضية من لياندرو تروسارد.

بداية المباراة