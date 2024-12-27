استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) إبسويتش.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 22:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إبسويتش في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة من هنا
-----------------------------------
استراحة
ق 23: جوووووووول كاي هافيرتز بعد تسديدة عقب عرضية من لياندرو تروسارد.
بداية المباراة
نرشح لكم
أموريم: وظيفتي في خطر.. وتوقعت أن يتمتع الفريق بثقة أكبر مستثنى من قواعده.. تقرير: ليفربول يتوصل لاتفاق لتجديد عقد صلاح تشالهان أوجلو يكشف كواليس رده على عرض بايرن ميونيخ رومانو: يوفنتوس يخبر دانيلو بعرضه للبيع في يناير تشكيل أرسنال – جابرييل جيسوس يقود الهجوم ضد إبسويتش فينيسيوس: أنا الأفضل طالما أن كريستيانو قال ذلك رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. وجوائز جلوب سوكر أكثر نزاهة منافس بيراميدز - الترجي يعلن أول صفقاته بالميركاتو الشتوي