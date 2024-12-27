استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) إبسويتش.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إبسويتش في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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استراحة

ق 23: جوووووووول كاي هافيرتز بعد تسديدة عقب عرضية من لياندرو تروسارد.

بداية المباراة

أرسنال
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