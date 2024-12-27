خبر في الجول: رابطة الأندية تُرحل مباريات الفرق المشاركة إفريقيا.. وترفض التأجيل

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:05

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية المصرية ترحيل مواعيد مباريات الفرق الأربعة المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بدلا من تأجيلها.

ويمثل الأهلي وبيراميدز الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأندية المصرية طلبت تأجيل مبارياتها في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حدد مواعيد الجولتين الرابعة والخامسة لدوري الأبطال والكونفدرالية.

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لكن لجنة المسابقات فضلت ترحيل المباريات لمدة 24 ساعة بدلا من تأجيلها لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أندية الدوري.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام الجونة ويلتقي بيراميدز بنظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 وبعد التعديل ستقام المباراتين يوم الأربعاء 15 يناير.

فيما كان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود، ويلعب المصري أمام فاركو يوم الأربعاء 15 يناير 2025 وبعد التعديل ستقام المباراتين يوم الخميس 16 يناير.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، ويليهما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، ولكل منهم 11 نقطة.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة سيلعبها في 7 يناير المقبل.

الأهلي الزمالك بيراميدز المصري
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