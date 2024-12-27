مباشر كأس الخليج - عمان (0)-(1) الإمارات والكويت (0)-(0) قطر.. جوووول أووووول

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

يوسف ناصر - الكويت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي عمان ضد الإمارات والكويت ضد قطر في الجولة الثالثة لـ كأس الخليج 2024.

وتستضيف الكويت البطولة في نسختها الـ 26.

ويتصدر منتخب عمان الترتيب برصيد 4 نقاط ويتساوى معه الكويت بنفس الرصيد.

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ويأتي منتخبا الإماراتي وقطر في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة وحيدة.

الفوز أو التعادل يؤهل عُمان والكويت، فيما لا بديل عن الفوز للإمارات وقطر من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

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عمان ضد الإمارات

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

ق 20: جوووول يحيى الغساني يتقدم للإمارات بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى.

ق 7: خالد عيسى يتصدى لتسديدة قوية من منذر لاعب عمان من على حدود منطقة الجزاء

ق 2: تسديدة قوية من ليما من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء يبعدها حارس عمان لركنية

بداية اللقاء

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الكويت ضد قطر

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

كأس الخليج خليجي 26 قطر الكويت الإمارات عمان
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