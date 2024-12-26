انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ليستر سيتي.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز أمام ليستر سيتي.

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نهاية المباراة

ق82 محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول بعد تسديدة يسارية

ق60 داكا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لليستر سيتي بعد انفراد تام

ق49 كورتز جونز يسجل الهدف الثاني لنادي ليفربول بعد جملة منظمة داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 كودي جاكبو يسجل هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية

ق25 القائم يحرم ليفربول من تسجيل هدف التعادل

ق24 تسديدة قوية من محمد صلاح يحولها دفاع ليستر إلى ركنية

ق6 جووول: جودرن أيو يسجل الهدف الأول لنادي ليستر سيتي

ق5 محاولة هجومية لليفربول بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كورتيس جونز بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

انطلاق المباراة