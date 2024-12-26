انتهت في الدوري المصري - الجونة (0)-(1) بتروجت.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

احتفال جابريل شيكودي - بتروجت - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة أمام بتروجت بمسابقة الدوري.

ويلعب بتروجت أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة بتروجت امام الجونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90+6 هدف لنادي بتروجت في الوقت القاتل بعد ضربة رأسية متقنة من أحمد رضا

ق50 تسديدة قوية من بدر موسى لاعب بتروجت تمر بجوار مرمى الجونة بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 أحمد حسام مدافع الجونة يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

بتروجت الجونة الدوري المصري
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