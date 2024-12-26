مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بتروجت.. الأول يضيع

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

احتفال جابريل شيكودي - بتروجت - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة أمام بتروجت بمسابقة الدوري.

ويلعب بتروجت أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة بتروجت امام الجونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق35 أحمد حسام مدافع الجونة يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

بتروجت الجونة الدوري المصري
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