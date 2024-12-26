مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بتروجت.. الأول يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة أمام بتروجت بمسابقة الدوري.

ويلعب بتروجت أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

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ق35 أحمد حسام مدافع الجونة يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة