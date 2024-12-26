انتهت في الدوري المصري - الجونة (0)-(1) بتروجت.. 3 نقاط ثمينة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة أمام بتروجت بمسابقة الدوري.
ويلعب بتروجت أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
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نهاية المباراة
ق90+6 هدف لنادي بتروجت في الوقت القاتل بعد ضربة رأسية متقنة من أحمد رضا
ق50 تسديدة قوية من بدر موسى لاعب بتروجت تمر بجوار مرمى الجونة بقليل
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق35 أحمد حسام مدافع الجونة يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
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