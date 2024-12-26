انتهت في الدوري - المصري (0)-(2) الأهلي.. الثاااني من أفشة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

عمرو السولية - محمود حمادة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة منافسات الجولة السادسة بين المصري والأهلي.

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ق 96 جووول الثاني للأهلي بانفراد من قبل خط منتصف الملعب.. إمام عاشور ينطلق بالكرة ويهديها لأفشة داخل المنطقة ليسجل الثاني

ق 93 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري سددها المهاجم صلاح محسن لترتطم بالقائم الأيمن.

ق 86 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 82 محمد مخلوف بدلا من أتدجيكو سامادو

ق 77 كريم الدبيس بدلا من بيرسي تاو

ق 77 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أفشة لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 75 تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور لكنها ارتطمت بالعارضة.

ق 73 أحمد عيد بدلا من أحمد القرموطي

ق 72 تمريرة رائعة من السعداوي إلى خالد الغندور الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ق 69 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة عن طريق وسام أبو علي لكنها ارتطمت بحائط الصد.

ق 68 أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح بدلا من عمرو السولية وحسين الشحات وعمر كمال

ق 65 أحمد القرموطي يسدد ولكن بجوار القائم

ق 63 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 55 نزول صلاح محسن وحسين فيصل بدلا من فخر الدين بن يوسف ومحمود حمادة

ق 48 إنذار لعمرو السولية

ق 46 خالد الغندور بدلا من محمد الشامي

استراحة

ق 41 مطالبة بركلة جزاء بعد سقوط فخر الدين بن يوسف داخل المنطقة ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب

ق 39 جووول يحيى عطية الله يسجل من الركلة الحرة.. هدفه الأول مع الأهلي

ق 38 إنذار أول في المباراة لسامادو بعد تدخل بالقدم على حسين الشحات

ق 33 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق القرموطي لكن وصلت سهلة إلى الشناوي.

ق 28 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق الشحات على رأس وسام أبو علي الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

ق 22 استمرار اللعب وتعافي الثنائي

ق 19 إصابة فخر الدين بن يوسف وأشرف داري في التحام مشترك

ق 12 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة عن طريق وسام أبو علي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 10 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق سامادو لكنها أعلى العارضة.

بداية المباراة في الثامنة مساء

الأهلي المصري الدوري المصري
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