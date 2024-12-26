مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الأهلي.. جووول يحيى عطية الله

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

عمرو السولية - محمود حمادة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة منافسات الجولة السادسة بين المصري والأهلي.

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ق 39 جووول يحيى عطية الله يسجل من الركلة الحرة.. هدفه الأول مع الأهلي

ق 38 إنذار أول في المباراة لسامادو بعد تدخل بالقدم على حسين الشحات

ق 33 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق القرموطي لكن وصلت سهلة إلى الشناوي.

ق 28 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق الشحات على رأس وسام أبو علي الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

ق 22 استمرار اللعب وتعافي الثنائي

ق 19 إصابة فخر الدين بن يوسف وأشرف داري في التحام مشترك

ق 12 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة حرة عن طريق وسام أبو علي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 10 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق سامادو لكنها أعلى العارضة.

بداية المباراة في الثامنة مساء

الأهلي المصري الدوري المصري
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