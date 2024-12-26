انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. 3 نقاط ثمينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق78 مروان عثمان يسجل الهدف الثاني لنادي سيراميكا كليوباترا

ق76 رجب نبيل يسجل هدف التعادل

ق70 ياو أنور يسجل الهدف الثاني لنادي البنك الأهلي بعد تسديدة زاحفة سكنت الشباك لكن حكم المباراة يقرر إلغائه بداعي التسلل

ق47 فرصة هدف التعادل تضيع على سيراميكا كليوباترا بعد ضربة رأسية علت المرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 جووول للبنك الأهلي: مرور رائع من ياو أنور ليخترق منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية ليسدد أسامة فيصل الكرة داخل الشباك.

ق25 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل لكنها مرت بجوار المرمى.

بداية اللقاء

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لمتابعة مباراة سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق32 عبد الرحيم عموري يسجل هدف التعادل لنادي غزل المحلة

ق20 جوول الأول.. تسديدة قوية أرضية من حسام حسن من علامة الجزاء سكنت الشباك من الجهة اليمنى رغم قفز حارس عامر محمد عامر.

بداية اللقاء