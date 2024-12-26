انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - البنك الأهلي - الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق78 مروان عثمان يسجل الهدف الثاني لنادي سيراميكا كليوباترا

ق76 رجب نبيل يسجل هدف التعادل

ق70 ياو أنور يسجل الهدف الثاني لنادي البنك الأهلي بعد تسديدة زاحفة سكنت الشباك لكن حكم المباراة يقرر إلغائه بداعي التسلل

ق47 فرصة هدف التعادل تضيع على سيراميكا كليوباترا بعد ضربة رأسية علت المرمى

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 جووول للبنك الأهلي: مرور رائع من ياو أنور ليخترق منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية ليسدد أسامة فيصل الكرة داخل الشباك.

ق25 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل لكنها مرت بجوار المرمى.

بداية اللقاء

====

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

ــــــــــــــــــــــــــ

ق32 عبد الرحيم عموري يسجل هدف التعادل لنادي غزل المحلة

ق20 جوول الأول.. تسديدة قوية أرضية من حسام حسن من علامة الجزاء سكنت الشباك من الجهة اليمنى رغم قفز حارس عامر محمد عامر.

بداية اللقاء

الدوري المصري
نرشح لكم
رقم 100 في الدوري.. يحي عطية الله يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي طبيب الزمالك: محمد حمدي يغادر المستشفى.. وراحة تامة بالمنزل لمدة أسبوع خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بتروجت.. الأول يضيع مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الأهلي.. جووول يحيى عطية الله خبر في الجول - الإصابة تحرم المصري من مدافعه قبل انطلاق مباراة الأهلي هدفان في دقيقتين.. سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويرد اعتباره سيناريو مجنون.. غزل المحلة يفوز على سموحة برباعية في أول انتصارات شوقي غريب بالدوري
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - نوتينجهام يزاحم الكبار بهدف أمام توتنام.. ونيوكاسل يواصل صحوته 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الزمالك: محمد حمدي يغادر المستشفى.. وراحة تامة بالمنزل لمدة أسبوع 37 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السابعة من الدوري المصري 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بتروجت.. الأول يضيع 59 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الأهلي.. جووول يحيى عطية الله ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإصابة تحرم المصري من مدافعه قبل انطلاق مباراة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جووووول كونيا ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفان في دقيقتين.. سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويرد اعتباره ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري