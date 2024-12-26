مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. إنقاذ رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد فولام في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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ق 53.. تسديدة قوية من إيوبي تمر بجوار القائم بقليل.

ق 52.. هدف ملغي لتشيلسي عن طريق كولويل بداعي التسلل.

ق 49: تألق لينو من جديد وتصدى لتسديدة رائعة من إنزو لتتحول الكرة إلى ركنية.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بهدف نظيف لـ تشيلسي

ق 38: لينو يتألق وينقذ رأسية كوكوريلا بعد تمريرة من إنز فيرنانديز

ق 16: جووووول بالمر يتقدم للبلوز بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء

بداية اللقاء