مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. إنقاذ رائع
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد فولام في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
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ق 53.. تسديدة قوية من إيوبي تمر بجوار القائم بقليل.
ق 52.. هدف ملغي لتشيلسي عن طريق كولويل بداعي التسلل.
ق 49: تألق لينو من جديد وتصدى لتسديدة رائعة من إنزو لتتحول الكرة إلى ركنية.
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بهدف نظيف لـ تشيلسي
ق 38: لينو يتألق وينقذ رأسية كوكوريلا بعد تمريرة من إنز فيرنانديز
ق 16: جووووول بالمر يتقدم للبلوز بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء
بداية اللقاء
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