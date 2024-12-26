مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. إنقاذ رائع

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال - هدف نيتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد فولام في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

--

أخبار متعلقة:
لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون سبورتنج لشبونة يعلن اسم مدربه الجديد سامسون أكينيولا ينضم لـ كاظمة الكويتي تشكيل تشيلسي - عودة كوكوريا للدفاع.. وجاكسون يقود الهجوم ضد فولام

ق 53.. تسديدة قوية من إيوبي تمر بجوار القائم بقليل.

ق 52.. هدف ملغي لتشيلسي عن طريق كولويل بداعي التسلل.

ق 49: تألق لينو من جديد وتصدى لتسديدة رائعة من إنزو لتتحول الكرة إلى ركنية.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بهدف نظيف لـ تشيلسي

ق 38: لينو يتألق وينقذ رأسية كوكوريلا بعد تمريرة من إنز فيرنانديز

ق 16: جووووول بالمر يتقدم للبلوز بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء

بداية اللقاء

تشيلسي فولام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون تشكيل تشيلسي - عودة كوكوريا للدفاع.. وجاكسون يقود الهجوم ضد فولام انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) إيفرتون.. تعادل جوارديولا يؤكد إبرام صفقات جديدة في يناير تشكيل سيتي - غيابات كثيرة أمام إيفرتون ومقاعد بدلاء بلا أسماء كبيرة وكيل أنتوني: العديد من الأندية تواصلت معنا.. ومستقبله مرتبط للغاية بـ مانشستر يونايتد فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول بينهم صلاح.. موندو ديبورتيفو: برشلونة وضع قائمة من 6 لاعبين لضمهم مجانا
أخر الأخبار
كرة يد - النور السعودي: تعاقد الزمالك مع جمال صلاح غير قانوني.. ونحتفظ بحقوقنا القانونية 15 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل يضيع 42 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة أتم الاتفاق مع جوناثان تاه 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - التمهيدي الرابع.. 12 فريقا يحجزون مقاعدهم في دور الـ 32 45 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة ساعة | الدوري المصري
الرياضية: التعاون السعودي يفاوض مهاجم برشلونة السابق ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. إنقاذ رائع ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(3) غزل المحلة.. جووول الثالث ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري