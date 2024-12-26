انتهت في الدوري المصري - سموحة (2)-(4) غزل المحلة.. فوز تاريخي

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

عبد الرحيم عموري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة 6 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق55 محمد حمدي زكي يسجل الهدف الثالث لغزل المحلة من ركلة جزاء جديدة.

ق53 محمد علي بن حمودة يسجل الهدف الثاني لغزل المحلة من ركلة جزاء

ق50 ركلة جزاء لصالح غزول المحلة بعد تدخل عبد الرحمن عامر على عبده يحيى

ق49 حسام حسن مهاجم سموحة يطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 عبد الرحيم عموري يسجل هدف التعادل لنادي غزل المحلة

ق20 جوول الأول.. تسديدة قوية أرضية من حسام حسن من علامة الجزاء سكنت الشباك من الجهة اليمنى رغم قفز حارس عامر محمد عامر.

بداية اللقاء

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