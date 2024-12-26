مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) غزل المحلة.. جووول التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة 6 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق32 عبد الرحيم عموري يسجل هدف التعادل لنادي غزل المحلة

ق20 جوول الأول.. تسديدة قوية أرضية من حسام حسن من علامة الجزاء سكنت الشباك من الجهة اليمنى رغم قفز حارس عامر محمد عامر.

بداية اللقاء