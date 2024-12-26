مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) غزل المحلة.. جووول التعادل

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

بلدية المحلة ضد سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة 6 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة سموحة ضد غزل المحلة على استاد الإسكندرية دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

ــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. ولاكاي وزلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا التشكيل - ربيعة يقود دفاع سموحة.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة سامسون أكينيولا ينضم لـ كاظمة الكويتي تقرير يوناني: مصطفى محمد مرشح للانضمام إلى باناثينايكوس ليجتمع مع فيتوريا مجددا

ق32 عبد الرحيم عموري يسجل هدف التعادل لنادي غزل المحلة

ق20 جوول الأول.. تسديدة قوية أرضية من حسام حسن من علامة الجزاء سكنت الشباك من الجهة اليمنى رغم قفز حارس عامر محمد عامر.

بداية اللقاء

سموحة غزل المحلة سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك (1)-(0) سيراميكا.. سموحة (1)-(1) غزل المحلة.. جووول التعادل مباشر الدوري المصري - البنك (1)-(0) سيراميكا.. جووول الأول خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة التشكيل - ربيعة يقود دفاع سموحة.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. ولاكاي وزلاكة في هجوم سيراميكا كليوباترا مران الزمالك - برنامج خاص لرباعي الفريق.. وبنتايك يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل محمد عمر: ليس لدينا معلومات عن دور اللجنة الفنية.. وما يقال عن رحيل حسام حسن أوهام مواعيد مباريات الخميس 26 ديسمبر - الدوري المصري وكأس مصر.. وبوكسنج داي الإنجليزي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - البنك (1)-(0) سيراميكا.. سموحة (1)-(1) غزل المحلة.. جووول التعادل 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - البنك (1)-(0) سيراميكا.. جووول الأول 6 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - التمهيدي الرابع.. 12 فريقا يحجزون مقاعدهم في دور الـ 32 9 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة 28 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: التعاون السعودي يفاوض مهاجم برشلونة السابق 53 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) فولام.. جووووول أووووول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) غزل المحلة.. جووول التعادل 59 دقيقة | الدوري المصري
لا أعياد في منزل بيب.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل جديد مع إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري