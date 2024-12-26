مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) إيفرتون.. فرص متتالية

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وتراجع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي بعد فترة من الترنح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 53: بيكفورد يتصدى لانفراد هالاند

ق 51: ركلة جزااااااء لسافينيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووووول التعااااادل.. عرضية تمر من الجميع وتسديدة بوجه القدم من ندياي تسكن الشباك.

ق 33: برناردو يهدر بغرابة بتسديدة بوجه القدم الخارجي تمر بجوار القائم

ق 28: تسديدة قوية من إدريسا جانا يتصدى لها أورتيجا بسهولة

ق 26: هالاند يستغل كرة طولية مرت من الدفاع وينفرد لكن بيكفورد يصل للكرة أسرع منه

ق 14: جووول أوووول بيرناردو سيلفا يسجل بعد تمريرة بينية من دوكو

ق 3: القائم الأيمن لبيكفورد يمنع رأسية جفارديول

بداية اللقاء في الثانية والنصف ظهرا

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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