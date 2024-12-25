مباشر نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 21:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2024-25.
وتقام المباراة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
وسيحقق الفائز بالمباراة اللقب سواء الأهلي أو الاتحاد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 83-80 ويتوج الأحمر ببطولة دوري المرتبط.
ق 10: 79-79 ثلاثية للاتحاد وباقي 7 ثواني.
ق 10: 79-76 ثلاثية للأهلي وباقي 17 ثانية.
ق10: 76-76 وباقي 30 ثانية.
ق 10: 76-75 للأهلي.. 57 ثانية على النهاية
ق 9: 73-73 التعادل
ق 8: 71-73 للاتحاد
ق 8: 71-70 للأهلي
ق 5: 69-66 للأهلي
ق 3: وقت مستقطع والاتحاد يتفوق.. 64-61 للأهلي
بداية الرابع الرابع
نهاية الربع الثالث
الاتحاد يقلص الفارق.. 61-52 للأهلي
بداية الربع الثالث
نهاية الفترة الأولى بنتيجة 44-25 لصالح الأهلي
ق 6: 34-23 للأهلي
ق 3: 24-12 للأهلي
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بنتيجة 20-10 للأهلي
ق 1: 15-10 للأهلي
ق 4: 11-7 للأهلي
بداية اللقاء