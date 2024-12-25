مباشر نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2024-25.

وتقام المباراة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وسيحقق الفائز بالمباراة اللقب سواء الأهلي أو الاتحاد.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 83-80 ويتوج الأحمر ببطولة دوري المرتبط.

ق 10: 79-79 ثلاثية للاتحاد وباقي 7 ثواني.

ق 10: 79-76 ثلاثية للأهلي وباقي 17 ثانية.

ق10: 76-76 وباقي 30 ثانية.

ق 10: 76-75 للأهلي.. 57 ثانية على النهاية

ق 9: 73-73 التعادل

ق 8: 71-73 للاتحاد

ق 8: 71-70 للأهلي

ق 5: 69-66 للأهلي

ق 3: وقت مستقطع والاتحاد يتفوق.. 64-61 للأهلي

بداية الرابع الرابع

نهاية الربع الثالث

الاتحاد يقلص الفارق.. 61-52 للأهلي

بداية الربع الثالث

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 44-25 لصالح الأهلي

ق 6: 34-23 للأهلي

ق 3: 24-12 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بنتيجة 20-10 للأهلي

ق 1: 15-10 للأهلي

ق 4: 11-7 للأهلي

بداية اللقاء

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