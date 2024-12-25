مباشر نهائي مرتبط السلة - الأهلي (44)-(25) الاتحاد.. اللقاء الحاسم

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2024-25.

وتقام المباراة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وسيحقق الفائز بالمباراة اللقب سواء الأهلي أو الاتحاد.

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بداية الربع الثالث

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 44-25 لصالح الأهلي

ق 6: 34-23 للأهلي

ق 3: 24-12 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بنتيجة 20-10 للأهلي

ق 1: 15-10 للأهلي

ق 4: 11-7 للأهلي

بداية اللقاء

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