تشكيل بيراميدز - ماييلي واوجولا يقودان الهجوم أمام فاركو.. وأوباما على الدكة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:26
كتب : FilGoal
يقود الثنائي صيدق أوجولا وفيستون ماييلي هجوم نادي بيراميدز أمام فاركو.
ويلعب بيراميدز ضد فاركو بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي -كريم حافظ - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - أحمد توفيق
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - صديق أوجولا.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.
فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.
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