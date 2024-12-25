تشكيل بيراميدز - ماييلي واوجولا يقودان الهجوم أمام فاركو.. وأوباما على الدكة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

يقود الثنائي صيدق أوجولا وفيستون ماييلي هجوم نادي بيراميدز أمام فاركو.

ويلعب بيراميدز ضد فاركو بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي -كريم حافظ - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - أحمد توفيق

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - صديق أوجولا.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

بيراميدز فاركو
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