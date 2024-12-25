مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (2)-(2) حرس الحدود.. خروج لاعب في سيارة الإسعاف

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود في الجولة السادسة للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 77: خروج محمد عمار في سيارة الإسعاف ومشاركة هشام محمد

ق 64: جووول مروان حمدي يدرك التعادل من علامة الجزاء

ق 53: جووول الملواني يقلص الفارق للدراويش

ق 47: رأسية محمد بيومي تسكن الشباك بالخطأ في مرماه لصالح الحرس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: رأسية تمر بجوار القائم وركنية جديدة للإسماعيلي

ق 25: جووول محمود ممدوح يحول عرضية أرضية بتسديدة قوية في الشباك

ق 18: تسديدة ضعيفة من مهاجم الحرس تصل سهلة في يد الحارس

انطلاق المباراة

الإسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري
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