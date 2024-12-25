انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2)-(2) حرس الحدود.. تعادل مثير
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود في الجولة السادسة للدوري المصري.
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انتهت
ق 77: خروج محمد عمار في سيارة الإسعاف ومشاركة هشام محمد
ق 64: جووول مروان حمدي يدرك التعادل من علامة الجزاء
ق 53: جووول الملواني يقلص الفارق للدراويش
ق 47: رأسية محمد بيومي تسكن الشباك بالخطأ في مرماه لصالح الحرس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: رأسية تمر بجوار القائم وركنية جديدة للإسماعيلي
ق 25: جووول محمود ممدوح يحول عرضية أرضية بتسديدة قوية في الشباك
ق 18: تسديدة ضعيفة من مهاجم الحرس تصل سهلة في يد الحارس
انطلاق المباراة
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