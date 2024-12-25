مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) مودرن.. تسديدة تعلو العارضة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت في الجولة السادسة للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 58: تسديدة فيجيري من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة سكالا من داخل منطقة الجزاء

ق 23: سكالا يهدر بغرابة من داخل منطقة الجزاء

ق 5: بنجامين بواتينج يتقدم بالهدف الأول لكن تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بسبب التسلل.

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري الدوري المصري مودرن سبورت
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