انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) مودرن.. تعادل سلبي جديد

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت في الجولة السادسة للدوري المصري.

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انتهت

ق 58: بواتينج يهدر بغرابة من داخل منطقة الست ياردات

ق 58: تسديدة فيجيري من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة سكالا من داخل منطقة الجزاء

ق 23: سكالا يهدر بغرابة من داخل منطقة الجزاء

ق 5: بنجامين بواتينج يتقدم بالهدف الأول لكن تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بسبب التسلل.

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري مودرن سبورت الدوري المصري
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