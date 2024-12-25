انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) مودرن.. تعادل سلبي جديد
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت في الجولة السادسة للدوري المصري.
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انتهت
ق 58: بواتينج يهدر بغرابة من داخل منطقة الست ياردات
ق 58: تسديدة فيجيري من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: صبحي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة سكالا من داخل منطقة الجزاء
ق 23: سكالا يهدر بغرابة من داخل منطقة الجزاء
ق 5: بنجامين بواتينج يتقدم بالهدف الأول لكن تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بسبب التسلل.
انطلاق المباراة
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