استراحة في الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد طلائع الجيش

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بمسابقة الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - الثانية للفرق المصرية.. الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما لـ الزمالك والمصري كاف يوافق على نقل مباراة بلاك بولز ضد الزمالك إلى القاهرة الانتقالات الشتوية – ماذا يحتاج الزمالك.. استحضار صيغة بنتايك وخط هجوم كامل طارق مجدي حكما لمباراة طلائع الجيش والزمالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45+5 تسديدة يسارية أكثر من رائعة عن طريق حسام أشرف من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

ق43 هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها محمد شحاتة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق34 جوووول الأول جودين شيكا يسجل الهدف الأول

ق28 عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن تمر بدون متابع يسكنها الشباك

ق20 ناصر منسي يهدر فرصة تسجيل هدف محقق بعدما وضع الكرة أعلى مرمى طلائع الجيش

ق17 تسديدة صاروخية من أحمد سيد زيزو على الطائر تمر أعلى مرمى طلائع الجيش بقليل

ق2 تسديدة قوية من حسام أشرف تمر أعلى مرمى طلائع الجيش بقليل

انطلاق المباراة

الزمالك طلائع الجيش
نرشح لكم
في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي الـ 13 في الدوري.. زد يتعادل مع إنبي بدون أهداف تشكيل طلائع الجيش - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وأحمد سمير أساسي لأول مرة تشكيل الزمالك – منسي وأشرف يقودان الهجوم.. وشحاتة في الوسط ضد طلائع الجيش منافس الأهلي - أورلاندو يكتسح جالانتس 8-1 في دوري جنوب إفريقيا تقرير مغربي: الرجاء تواصل مع طارق مصطفى لتولي تدريبه
أخر الأخبار
في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك 7 دقيقة | الكرة المصرية
أرنولد: أخاف من قطط صلاح.. ويمتلك فيديو لي وأنا أصرخ منها في منزله 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو 48 دقيقة | الكرة المصرية
لتعويض غياب ساكا.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يستعد لتقديم عرض كبير لضم قدوس 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن ساعة | الوطن العربي
محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي ساعة | الدوري المصري
أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة