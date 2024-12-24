تشكيل طلائع الجيش - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وأحمد سمير أساسي لأول مرة
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 19:06
كتب : FilGoal
يعتمد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش على ثلاثي هجومي في قيادة هجوم فريقه أمام الزمالك.
ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
ويتواجد أحمد سمير في التشكيل الأساسي لطلائع الجيش للمرة الأولى في الموسم الحالي.
وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد شعبان
الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن
الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – إسلام محارب.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يأتي طلائع الجيش بالمركز التاسع وبرصيد 7 نقاط.
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