تشكيل الزمالك – منسي وأشرف يقودان الهجوم.. وشحاتة في الوسط ضد طلائع الجيش

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

الزمالك

يقود محمود حمدي "الونش" دفاع الزمالك كأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، فيما يبدأ حسام أشرف كأساسي لأول مرة منذ عودته للزمالك بجانب ناصر منسي في الهجوم.

أعلن كريستيان جروس مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ محمود حمدي "الونش" في الدفاع كأساسي للمباراة الثالثة على التوالي منذ العودة من الإصابة، فيما يبدأ محمد شحاتة في وسط الملعب لتعويض غياب نبيل عماد للإيقاف.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - الثانية للفرق المصرية.. الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما لـ الزمالك والمصري كاف يوافق على نقل مباراة بلاك بولز ضد الزمالك إلى القاهرة مواعيد مباريات اليوم 24 ديسمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش وكأس الخليج الانتقالات الشتوية – ماذا يحتاج الزمالك.. استحضار صيغة بنتايك وخط هجوم كامل

ويلعب جروس بـثنائي أساسي في الهجوم لأول مرة، إذ يبدأ ناصر منسي بجانب حسام أشرف في الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

أمامهما: كونراد ميشيلاك – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: ناصر منسي – حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يأتي طلائع الجيش بالمركز التاسع وبرصيد 7 نقاط.

من جهة أخرى، استمر تواجد حمزة المثلوثي على مقاعد البدلاء، فيما عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقائمة الفريق بعد الشفاء من الإصابة.

وجاء البدلاء كالتالي: محمد صبحي – حمزة المثلوثي – أحمد محمود - مصطفى شلبي – شيكابالا – عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

الدوري المصري الزمالك الونش
نرشح لكم
في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو استراحة في الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي الـ 13 في الدوري.. زد يتعادل مع إنبي بدون أهداف تشكيل طلائع الجيش - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وأحمد سمير أساسي لأول مرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نمانع إعارة رضا سليم بشرط.. وهذا موقف حمزة علاء مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية بشأن بونجاح.. والشمال القطري يرفض تركه لهذا السبب
أخر الأخبار
في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك 6 دقيقة | الكرة المصرية
أرنولد: أخاف من قطط صلاح.. ويمتلك فيديو لي وأنا أصرخ منها في منزله 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو 48 دقيقة | الكرة المصرية
لتعويض غياب ساكا.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يستعد لتقديم عرض كبير لضم قدوس 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن ساعة | الوطن العربي
محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي ساعة | الدوري المصري
أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة