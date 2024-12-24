تشكيل الزمالك – منسي وأشرف يقودان الهجوم.. وشحاتة في الوسط ضد طلائع الجيش

يقود محمود حمدي "الونش" دفاع الزمالك كأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، فيما يبدأ حسام أشرف كأساسي لأول مرة منذ عودته للزمالك بجانب ناصر منسي في الهجوم.

أعلن كريستيان جروس مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ محمود حمدي "الونش" في الدفاع كأساسي للمباراة الثالثة على التوالي منذ العودة من الإصابة، فيما يبدأ محمد شحاتة في وسط الملعب لتعويض غياب نبيل عماد للإيقاف.

ويلعب جروس بـثنائي أساسي في الهجوم لأول مرة، إذ يبدأ ناصر منسي بجانب حسام أشرف في الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

أمامهما: كونراد ميشيلاك – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: ناصر منسي – حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يأتي طلائع الجيش بالمركز التاسع وبرصيد 7 نقاط.

من جهة أخرى، استمر تواجد حمزة المثلوثي على مقاعد البدلاء، فيما عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقائمة الفريق بعد الشفاء من الإصابة.

وجاء البدلاء كالتالي: محمد صبحي – حمزة المثلوثي – أحمد محمود - مصطفى شلبي – شيكابالا – عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد عبد الرحيم "إيشو".