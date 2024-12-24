انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) إنبي

الـ 13 في الدوري.. زد يتعادل مع إنبي بدون أهداف

تشكيل الزمالك – منسي وأشرف يقودان الهجوم.. وشحاتة في الوسط ضد طلائع الجيش

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نمانع إعارة رضا سليم بشرط.. وهذا موقف حمزة علاء