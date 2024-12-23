مباشر سلة نهائي المرتبط – الأهلي (80)-(86) الاتحاد.. فوز الأخضر
الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الأولى في نهائي الدوري المرتبط.
وتقام المباراة في صالة استاد القاهرة، وانتهت مباراة الشباب بين الفريقين بفوز الأهلي 56-55.
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 86-80.
ق 2: تقدم الاتحاد 82-75
ق 6: تقدم الاتحاد 68-58
انطلاق الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 63-57
ق 2: تقدم الاتحاد 59-54
ق 6: تقدم الاتحاد 55-46
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 41-35
ق 2: تقدم الاتحاد 37-33
ق 3: تقدم الاتحاد 35-28
ق 6: الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 28-26 للاتحاد
ق 9: تقدم الاتحاد 24-17
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 22-13
ق 2: الاتحاد يوسع الفارق والنتيجة 20-11
ق 3: تقدم الاتحاد 16-11
ق 4: تقدم الاتحاد 13-11
ق 7: تقدم الاتحاد 8-7
انطلاق المباراة