مباشر سلة نهائي المرتبط – الأهلي (80)-(86) الاتحاد.. فوز الأخضر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الأولى في نهائي الدوري المرتبط.

وتقام المباراة في صالة استاد القاهرة، وانتهت مباراة الشباب بين الفريقين بفوز الأهلي 56-55.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 86-80.

ق 2: تقدم الاتحاد 82-75

ق 6: تقدم الاتحاد 68-58

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 63-57

ق 2: تقدم الاتحاد 59-54

ق 6: تقدم الاتحاد 55-46

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 41-35

ق 2: تقدم الاتحاد 37-33

ق 3: تقدم الاتحاد 35-28

ق 6: الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 28-26 للاتحاد

ق 9: تقدم الاتحاد 24-17

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 22-13

ق 2: الاتحاد يوسع الفارق والنتيجة 20-11

ق 3: تقدم الاتحاد 16-11

ق 4: تقدم الاتحاد 13-11

ق 7: تقدم الاتحاد 8-7

انطلاق المباراة