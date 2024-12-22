العاشر.. وسام أبو علي يبصم على هاتريك لـ الأهلي قاريا

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - وسام أبو علي

أصبح وسام أبو علي عاشر لاعب يسجل لـ الأهلي 3 أهداف في مباراة واحدة بالمسابقات الإفريقية عبر تاريخ مشاركاته.

وسجل الدولي الفلسطيني هاتريك في شباك شباب بلوزداد الجزائري خلال الانتصار بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وبات أبو علي ثاني لاعب أجنبي يسجل هاتريك لأهلي قاريا بعد المغربي وليد أزارو في 2017.

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وهو أول لاعب يسجل هاتريك منذ محمود عبد المنعم "كهربا" ضد القطن الكاميروني في النسخة الماضية.

ويعد محمود الخطيب هو أكثر من سجل 3 أهداف للأهلي في مباراة واحدة قاريا برصيد 3 مرات بواقع 2 في دوري الأبطال و1 في كأس الكؤوس.

قائمة مسجلي الهاتريك لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1983 - محمود الخطيب ضد ديناموز هراري الزيمبابوي

1983 – زكريا ناصف ضد كانون ياوندي الكاميروني

1985 – محمود الخطيب ضد دارجونز البنيني (الهاتريك الوحيد في كأس الكؤوس)

1987 – محمد الخطيب ضد ليوباردز الكيني

1999 – حسام حسن ضد ماجي ماجي التنزاني (أول هاتريك للأهلي خارج ملعبه)

2001 – خالد بيبو ضد صنداونز الجنوب إفريقي

2012 – محمد أبو تريكة ضد الملعب المالي

2017 – وليد أزارو ضد النجم الساحلي التونسي (أول هاتريك للأهلي من لاعب أجنبي)

2020 – حسين الشحات ضد أطلع برة الجنوب سوداني

2023 – محمود عبد المنعم "كهربا" ضد القطن الكاميروني (ثاني هاتريك للأهلي خارج ملعبه)

2024 – وسام أبو علي ضد شباب بلوزداد الجزائري (ثاني هاتريك للأهلي من لاعب أجنبي)

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع شباب بلوزداد في الجزائر يوم 3 يناير 2025 لحساب الجولة الرابعة.

ويعد ذلك ثاني هاتريك يسجله وسام بقميص الأهلي بعدما هز شباك سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الموسم الماضي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا هاتريك وسام أبو علي
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