انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (6)-(1) بلوزداد.. نهاية المباراة بفوز الأحمر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - وسام أبو علي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأحمر بسداسية مقابل هدف

ق 90: جوووووول إمام والسادس

ق 87: جوووووووول الخامس بيرسي تاو

ق 84: جوووووول وسام والثالث الهاتريك والرابع للأهلي

ق 80: نزول كريم الدبيس وكوكا بدلا من الشحات والسولية

ق 76: الشناوي يتألق أمام ركنية

ق 59: تسديدة قوية من حسين الشحات والحارس يتصدى أمامه على مرتين

ق 56: جوووووول الثالث حسين الشحات

ق 52: جووووول وسام أبو علي والثاني

نزول إمام عاشور بدلا من خالد عبد الفتاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45+3: جوووووول وسام أبو علي والتعادل

ق 45: تسديدة من مروان عطية تمر جوار القائم

ق 42: نزول بيرسي تاو بدلا من رضا سليم

ق 35: فرصة من وسام بتسديدة بالقدم اليسرى في منتصف المرمى

ق 20: هدف أول لشباب بلوزداد

ق 2: الشحات يهدر مبكرا

انطلاق المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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