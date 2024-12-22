انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (6)-(1) بلوزداد.. نهاية المباراة بفوز الأحمر

مدرب بلوزداد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لي.. ودفاع فريقي فعل ما لم يفعله هجوم الخصم

وسام أبو علي: لم نكن نفكر في كأس إنتركونتيننتال.. وعزمنا على تحقيق الفوز بأي طريقة

هاتريك وسام أبو علي يزين فوز الأهلي بسداسية على شباب بلوزداد

يقترب من متعب.. الشحات يرفع عدد أهدافه الإفريقية مع الأهلي بالتسجيل في بلوزداد

قبل مباراة شباب بلوزداد.. رسائل شديدة اللهجة من جمهور الأهلي لـ الشناوي وكهربا

مصدر يكشف لـ في الجول: أزمة تهدد إقامة لقاء الأهلي وبلوزداد.. والحل يقترب

تشكيل بلوزداد - محيوص ومايو يقودان الهجوم ضد الأهلي

تشكيل الأهلي – داري أساسي لأول مرة ضد بلوزداد.. ورضا يجاور وسام في الهجوم