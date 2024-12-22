مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(1) إشبيلية.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:04
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: جوووووووول إيزاك روميرو من رأسية.
ق 34: جووووووول رودريجو بعد تسديدة من عرضية أرضية.
ق 20: جووووووول فيديريكو فالفيردي من تسديدة صاروخية أخرى
ق 10: جوووووووول كيليان مبابي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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