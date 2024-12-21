انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(2) أتلتيكو مدريد
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.
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ق 96 جووووول الفوز من ألكساندر سورلوث
ق 76 ماذا فعل ليفاندوفسكي؟ فشل في تسديد الكرة أمام المرمى مباشرة
ق 64 فيران توريس وداني أولمو بدلا من جافي وفيرمين لوبيز
ق 62 ناهويل مولينا وكوكي بدلا من جوليانو سيميوني وكونور جالاجر
ق 60 جووووول التعادل من رودريجو دي بول بعد تشتيت كارثي بالكعب من كاسادو
ق 57 فرصة خطيرة من رافينيا ولكن تصطدم بالقائم
ق 30 جووووووول بيدري يسجل الأول
بداية المباراة
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