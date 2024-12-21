انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(2) أتلتيكو مدريد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

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ق 96 جووووول الفوز من ألكساندر سورلوث

ق 76 ماذا فعل ليفاندوفسكي؟ فشل في تسديد الكرة أمام المرمى مباشرة

ق 64 فيران توريس وداني أولمو بدلا من جافي وفيرمين لوبيز

ق 62 ناهويل مولينا وكوكي بدلا من جوليانو سيميوني وكونور جالاجر

ق 60 جووووول التعادل من رودريجو دي بول بعد تشتيت كارثي بالكعب من كاسادو

ق 57 فرصة خطيرة من رافينيا ولكن تصطدم بالقائم

ق 30 جووووووول بيدري يسجل الأول

بداية المباراة

برشلونة
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