انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(2) أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

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ق 96 جووووول الفوز من ألكساندر سورلوث

ق 76 ماذا فعل ليفاندوفسكي؟ فشل في تسديد الكرة أمام المرمى مباشرة

ق 64 فيران توريس وداني أولمو بدلا من جافي وفيرمين لوبيز

ق 62 ناهويل مولينا وكوكي بدلا من جوليانو سيميوني وكونور جالاجر

ق 60 جووووول التعادل من رودريجو دي بول بعد تشتيت كارثي بالكعب من كاسادو

ق 57 فرصة خطيرة من رافينيا ولكن تصطدم بالقائم

ق 30 جووووووول بيدري يسجل الأول

بداية المباراة