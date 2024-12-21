استراحة الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1)-(3) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

التجربة الأولى خارج إيطاليا.. ساوثامبتون يعلن تعيين يوريتش مدربا للفريق

بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية

سام مرسي يغيب عن لقاء أرسنال

تشكيل أرسنال – جيسوس أساسي أمام كريستال بالاس

خيسوس: الكثير من الناس لا يشاهدون المباريات ويطلبون مني التسجيل دون فرص

هالاند: لا أتذكر تعليمات جوارديولا لي.. ولم ألعب جيدا ضد أستون فيلا

جوارديولا: متي سيحقق سيتي النتائج؟ الأمر يعتمد علينا.. ولا نفكر في أبعد من ذلك

خسارة جديدة.. مانشستر سيتي يسقط ضد أستون فيلا ويهبط للمركز السادس