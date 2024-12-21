استراحة الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1)-(3) أرسنال.. نهاية الشوط الأول

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

جابريال جيسوس مهاجم أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 3-1

ق 38: جووووول كاي والثالث

ق 24: إصابة ساكا وخروجه

ق 11: جووووووول سار والتعادل

ق 6: جوووووووول جيسوس والأول

انطلاق المباراة

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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