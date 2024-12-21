مباشر كأس الخليج - الكويت (1)-(1) عمان.. بداية الشوط الثاني
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: جوووووول عصام الصبحي
ق 34: جوووووووول عن طريق يوسف ناصر من رأسية.
بداية المباراة
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