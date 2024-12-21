مباشر كأس الخليج - الكويت (1)-(1) عمان.. بداية الشوط الثاني

غاب الرجال وحضر 40 ألف سيدة.. حدث تاريخي في كلاسيكو إيران أمام أعين كارتيرون وجاريدو

النني يتعافى من الإصابة قبل مواجهة العين

تعرض لإصابة قوية.. الدحيل يقصي الوكرة من كأس قطر بمشاركة حمدي فتحي

صدام عربي في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027

تريزيجيه وعبد القادر سجلا.. الريان ينتصر على قطر في الدوري ويبتعد عن مراكز الهبوط