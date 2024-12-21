سام مرسي أساسي مع إبسويتش تاون في مواجهة نيوكاسل

أعلن كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل.

ويستضيف إبسويتش تاون على ملعبه فريق نيوكاسل بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد سام مرسي بشكل أساسي في وسط الملعب.

وسيشارك مرسي في مباراته الـ 16 منذ بداية الموسم الحالي وخلال المباريات الماضية سجل هدفا وصنع آخر مع إبسويتش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: موريتش.

الدفاع: هاري كلارك – دارا أوشيا – كاميرون بورجيس - ليف دافيز.

الوسط: سام مرسي – جينس كاجوستي – أوماري هاتشينسون.

الهجوم: ويس بيرنز – كونور تشابلين – سامي سزومديكس.

ويحتل إبسويتش المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة.