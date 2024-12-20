مران الأهلي - مشاركة عمر كمال والشناوي وعطية الله.. وعودة بيرسي تاو تحضيرا لشباب بلوزداد

شارك رباعي الأهلي، محمد الشناوي وبيرسي تاو وعمر كمال ويحيى عطية الله، في مران الفريق الجماعي، بعد اكتمال شفائهم والاطمئنان على حالتهم من الناحية الطبية.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق عبر موقع ناديه الرسمي "محمد الشناوي قام بعمل جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى".

وأوضح "بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم اليوم في التدريبات، كما تعافى يحيى عطية الله من نزلة برد، بينما ارتدى عمر كمال دعامة للرسغ وشارك في المران".

شارك رباعي الأهلي، محمد الشناوي وبيرسي تاو وعمر كمال ويحيى عطية الله، في مران الفريق الجماعي، بعد اكتمال شفائهم والاطمئنان على حالتهم من الناحية الطبية.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق عبر موقع ناديه الرسمي "محمد الشناوي قام بعمل جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى".

وأوضح "بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم اليوم في التدريبات، كما تعافى يحيى عطية الله من نزلة برد".

وكشف "عمر كمال ارتدى دعامة للرسغ وشارك في المران".

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.