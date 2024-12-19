كأس الخليج - أفضل لاعب في آسيا وثلاثي محترف على رأس قائمة قطر

أعلن الإسباني لويس جارسيا المدير الفني لمنتخب قطر قائمة العنابي لخوض بطولة خليجي 26.

وتولى جارسيا المسؤولية خلفا لـ ماركيز لوبيز الذي أعفي من منصبه.

وتنطلق بطولة كأس الخليج يوم 21 ديسمبر الجاري في الكويت.

وتواجد أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا أكتوبر الماضي للمرة الثانية على التوالي، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا (الدحيل) - مروان شريف (الأهلي) - مشعل برشم (السد)

اللاعبون: أحمد الراوي (الريان) - أحمد فتحي (العربي) - إبراهيم الحسن (كالاهورا الإسباني) - الهاشمي الحسين (ألكوركون ب الإسباني) - بهاء الليثي (الأهلي) - جاسم جابر (العربي) - رابح بوصافي (الغرافة) - سلطان البريك (الدحيل) - طارق سلمان (السد) - عاصم مادبو (الغرافة) - عبد العزيز خالد (الوكرة) - عبد الله الأحرق (الدحيل) - عبد الله يوسف (الغرافة) - عبد الرحمن مصطفى (الأهلي) - محمد خالد (كالاهورا الإسباني) - مبارك شنان (الدحيل) - محمد مونتاري (الغرافة) - مصطفى طارق (السد) - همام الأمين (الدحيل) - لوكاس ميندز (الوكرة) - يوسف عبد الرزاق (السد) - أكرم عفيف (السد) - المعز علي (الدحيل).

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب أصحاب الأرض، وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الكويت – قطر – الإمارات - عمان.

المجموعة الثانية: العراق – السعودية – البحرين - اليمن.

وتوج المنتخب القطري ببطولة كأس الخليج 3 مرات أعوام 1992، و2004، و2014.

وسبق للإسباني جارسيا أن درب في فترات سابقة عدة أندية، من بينها فريق إسبانيول بجانب أنه عمل مساعدا لمواطنه ماركيز لوبيز خلال توليه مسؤولية تدريب المنتخب القطري في الفترة الماضية.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن رحيل المدرب ماركيز لوبيز موجها له الشكر على الفترة الماضية، حيث تمكن من قيادة المنتخب للظفر بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تولى المهمة في السادس من ديسمبر 2023 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أقيل من منصبه.

وجدد الاتحاد القطري عقد لوبيز في فبراير الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية تصفيات مونديال 2026، لكن النتائج التي حققها العنابي خلال الجولات الست الماضية جعلته يرحل سريعا.

واكتفى المنتخب القطري بانتصارين مقابل تعادله في مناسبة واحدة وهزيمته في ثلاث مباريات، ليحصد سبع نقاط حل بها بالمركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث، بينما يملك المنتخب الأوزبكي وصيف الترتيب 13 نقطة مقابل 16 نقطة للمنتخب الإيراني المتصدر.