انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نقطة لكل فريق

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويظهر جروس مع الزمالك للمرة الأولى في ولايته التدريبية الثانية مع الفريق الأبيض.

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لمتابعة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق66 تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء من لاعب الزمالك عبدالله السعيد ولكن تمر بجانب القائم الأيمن بقليل لتضيع فرصة مؤكدة للتسجيل.

ق53 فرصة هدف محققة تضيع على لاعب سيراميكا كليوباترا محمود عبد الحفيظ زلاكة بعد جملة تكتيكية رائعة بعدما انفرد بالمرمى وسددها برعونة مرت بجانب القائم الأيمن.

ق45 تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا

ق30 تسديدة صاروخية من سيف الجزيري يتصدى لها محمد بسام

ق20 عرضية قوية من ميشالاك يحولها محمد عادل لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه

ق18 عرضية متقنة من زيزو وتسديدة من سيف الجزيري يتصدى لها محمد بسام

ق15 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب سيراميكا كليوباترا فاخري لاكاي ولكن تصدي لها بنجاح محمد عواد.

ق13 تمريرة خلف المدافعين من لاعب سيراميكا محمد عادل إلى إسلام عيسى الذي انطلق بين المدافعين وسددها سكنت المرمى.

ق5 هدف غير محتسب لصالح سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة بداعي التسلل.

انطلاق المباراة

الزمالك سيراميكا كليوباترا
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