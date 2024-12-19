استراحة الدوري - الحرس (0)-(0) المصري والجيش (0)-(1) بتروجت.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد المصري، وطلائع الجيش ضد بتروجت في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الحرس مع المصري على استاد السويس الجديد، فيما يلتقي الجيش مع بتروجت على استاد جهاز الرياضة.

حرس الحدود × المصري

تابع دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

ق 45+2: القرموطي يهدر بغرابة أمام المرمى

ق 22: تسديدة ضعيفة من خالد الغندور تمر بجوار القائم.

ق 17: جاد يتألق في التصدي لتصويبة كارديولا ويحولها لركنية

ق 1: كرة طولية صوب منطقة جزاء الحرس تصل لبابي بادجي الذي فضل التمرير لترتطم الكرة بقدم لاعب الحرس لكنها ترتد من القائم في الثانية 20.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × بتروجت

تابع دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

ق 45+2: تسديدة على الطائر من جوديون شيكا من داخل منطقة الجزاء لكن المدافع يبعدها لركنية ببسالة

ق 37: العارضة تمنع التعادل لطلائع الجيش

ق 32: جوووول بدر موسى يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ويتقدم لبتروجت

ق 7: حميد ماو يشتت في الوقت المناسب من داخل منطقة الجزاء أمام بدر موسى قبل التسديد.

بداية اللقاء

حرس الحدود الدوري المصري المصري طلائع الجيش بتروجت
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