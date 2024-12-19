مدير بايرن: رتوش أخيرة تفصلنا عن تمديد عقد نوير

أكد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن ناديه اقترب من تمديد تعاقده مع الحارس المخضرم مانويل نوير.

وينتهي عقد نوير البالغ من العمر 38 عاما في نهاية الموسم الجاري.

وقال إيبرل في تصريحات للصحفيين: "نوير على وشك تمديد عقده، سيكون كلا الطرفين سعيدين عندما يتم ذلك".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول حتى الآن متى سيحسم الأمر بالضبط. المحادثات تسير على الطريق الصحيح ويتعلق الأمر بتوضيح بعض الرتوش الأخيرة".

ويرفض مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ التفكير في الاعتزال نهائيا في الوقت الحالي.

قبل أسابيع، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

وأضاف النجم الألماني "عندما يكون هناك متعة، فسأستمر بالتأكيد".

وأشارت بعض التقارير إلى أن نوير قد يمدد عقده مع النادي البافاري حتى صيف 2026.

وانضم نوير إلى النادي البافاري في صيف 2011 مقابل 30 مليون يورو قادما من شالكة.