هاني وشوبير ومعلول.. الكشف عن موعد عودة مصابي الأهلي وتعافي ثلاثي آخر

كشفت قناة الأهلي موقف اللاعبين المصابين في الفريق وموعد عودتهم خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تفاصيل مصابين الأهلي كالآتي:

- مصطفى شوبير شارك في تدريب الأربعاء بالكامل ومن المقرر أن يشارك في التقسيمة يوم الجمعة.

- محمد هاني قارب من الانتظام في المران خلال أسبوعين أو أكثر قليلا.

- علي معلول سيخضع لقياسات بدنية خلال 4 أيام وربما يشارك بعد أسبوع بشكل مبدئي في التدريبات.

- تعافى الثلاثي يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.