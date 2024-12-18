مباشر نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (1)-(0) باتشوكا.. جوووول أووووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي نهائي إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 39: تسديدة من مبابي تمر بجوار القائم

ق 37: جوووووووووول أووووووول.. مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس

ق 33: تسديدة من روندون يتصدى لها كورتوا بسهولة

ق 21: تسديدة رودريجو لكن المدافع يتدخل ويحولها لركنية

ق 6: تصويبة لويس رودريجيز يبعدها كورتوا لركنية

بداية اللقاء