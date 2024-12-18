مباشر نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (1)-(0) باتشوكا.. جوووول أووووول

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة ريال مدريد ودورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي نهائي إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.

أخبار متعلقة:
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال "الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

ق 39: تسديدة من مبابي تمر بجوار القائم

ق 37: جوووووووووول أووووووول.. مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس

ق 33: تسديدة من روندون يتصدى لها كورتوا بسهولة

ق 21: تسديدة رودريجو لكن المدافع يتدخل ويحولها لركنية

ق 6: تصويبة لويس رودريجيز يبعدها كورتوا لركنية

بداية اللقاء

ريال مدريد باتشوكا نهائي إنتركونتيننتال
نرشح لكم
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال إدريسي: مواجهة الأهلي كانت أثقل مما اعتدنا عليه وستؤثر على تعافينا قبل لقاء ريال مدريد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر
أخر الأخبار
إذاعة العربية: فيتوريا مدرب الشباب السعودي المقبل 25 دقيقة | سعودي في الجول
الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 30 دقيقة | ميركاتو
بوستيكوجلو عن موقف راشفورد: هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (1)-(0) باتشوكا.. جوووول أووووول 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
ضحية بايرن ميونيخ يقترب من تدريب طارق حامد في ضمك السعودي 59 دقيقة | المحترفون
رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال ساعة | كأس العالم للأندية
"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية