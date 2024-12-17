مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) الاتحاد.. أوجولا يهدر الأول
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري.
ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري بعد قليل ضمن دور المجموعات بكأس الرابطة.
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ق20 تسديدة رائعة من صديق أوجولا لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.
ق2 ركلة حرة للاتحاد بالقرب من منطقة جزاء بيراميدز جهة اليمين نفذها عمر الوحش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها الدفاع لركلة ركنية.
انطلاق المباراة
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