مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) الاتحاد.. أوجولا يهدر الأول

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

أسامة جلال - بيراميدز ضد الاتحاد

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري.

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري بعد قليل ضمن دور المجموعات بكأس الرابطة.

لمتابعة مباراة بيراميدز ضد الاتحاد دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق20 تسديدة رائعة من صديق أوجولا لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق2 ركلة حرة للاتحاد بالقرب من منطقة جزاء بيراميدز جهة اليمين نفذها عمر الوحش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها الدفاع لركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بيراميدز الاتحاد كأس الرابطة المصرية
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