مباشر جوائز كاف - معتز إبراهيم أفضل حكم في إفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2024.

ويقام الحفل في مدينة مراكش المغربية.

وينافس الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، وأحمد سيد "زيزو" وحسين الشحات على أفضل لاعب داخل القارة.

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ويتنافس أيضا هدف إبراهيم عادل مع منتخب مصر في بوتسوانا على أفضل هدف في العام، وأيضا هدف وسام أبو علي مهاجم الأهلي في شباك مازيمبي.

أفضل حكم في إفريقيا - الليبي معتز إبراهيم

انطلاق الحفل

كاف الاتحاد الإفريقي حفل جوائز كاف
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