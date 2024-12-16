مباشر جوائز كاف - الأهلي أفضل نادي في إفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2024.

ويقام الحفل في مدينة مراكش المغربية.

وينافس الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، وأحمد سيد "زيزو" وحسين الشحات على أفضل لاعب داخل القارة.

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ويتنافس أيضا هدف إبراهيم عادل مع منتخب مصر في بوتسوانا على أفضل هدف في العام، وأيضا هدف وسام أبو علي مهاجم الأهلي في شباك مازيمبي.

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مازيمبي أفضل نادي في إفريقيا للكرة النسائية

الأهلي أفضل نادي في إفريقيا

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أفضل منتخب في إفريقيا للرجال - كوت ديفوار

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أفضل منتخب للكرة النسائية - نيجيريا

أفضل لاعب شاب في إفريقيا - لامين كامارا - كوت ديفوار - موناكو

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أفضل حكم في إفريقيا - الليبي معتز إبراهيم

انطلاق الحفل

كاف الاتحاد الإفريقي حفل جوائز كاف
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